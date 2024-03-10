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Нацгвардейцы остановили две колонны оккупантов и отбили атаку на юге Украины (видео)

Фото: нацгвардейцы остановили две колонны оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Национальной гвардии отразили атаку врага на юге Украины, остановив две колонны российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко в Telegram.

Аэроразведчики бригады Нацгвардии "Спартан" обнаружили две колонны техники оккупантов на юге Украины, которые двигались в сторону позиций украинских защитников.

Как отмечает командующий, в первую очередь оккупантов встретила меткими выстрелами артиллерия, заставляя врага почти полностью снизить темп атаки. В это время пилоты ударных дронов подняли в воздух дроны.

В результате боевой работы две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, еще две единицы уничтожены с помощью артиллерии.

"Весь личный состав противника был ликвидирован. Атак остановлена", - говорится в сообщении.

 

 

Потери русской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 424 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 900 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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