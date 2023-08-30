Нацгвардійці знищили ворожу гармату "Рапіра" (відео)

"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію бригади наступу НГУ "Рубіж".

"Злагоджена робота артилерії та аеророзвідників", - додали у Нацгвардії.

Втрати Росії

Зазначається, що втрати окупантів у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових.

Також у РФ цієї ночі заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударом БПЛА опинилися аж шість російських областей, а також тимчасово окупований Севастополь.

Раніше повідомлялось, що українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3". Її вартість становить мільйони доларів.