ЗСУ знищили майже 600 окупантів та понад 40 одиниць автотехники за добу, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 артсистем та 44 одиниці автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4423 (+9) од,

бойових броньованих машин - 8596 (+17) од,

артилерійських систем - 5476 (+26) од,

РСЗВ - 733 од,

засоби ППО - 500 од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8),

крилаті ракети - 1419 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од,

спеціальна техніка - 825 (+5). Ситуація на фронті на ранок За даними Генштабу, по всій лінії фронту йдуть важкі бої, минулої доби сталося 35 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ утримують позиції та наступають у районі Роботиного Запорізької області. Крім того, сили оборони просунулися приблизно за п'ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.