Нацгвардійці знищили ворожу гармату "Рапіра" (відео)
Сили оборони України виявили позиції ворожої протитанкової гаубиці "Рапіра" і знищили її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію бригади наступу НГУ "Рубіж".
Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників— НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2023
Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону «Свобода» виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ «Рубіж». pic.twitter.com/MdoXrP6iyR
"Злагоджена робота артилерії та аеророзвідників", - додали у Нацгвардії.
Втрати Росії
Зазначається, що втрати окупантів у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових.
Також у РФ цієї ночі заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударом БПЛА опинилися аж шість російських областей, а також тимчасово окупований Севастополь.
Раніше повідомлялось, що українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3". Її вартість становить мільйони доларів.
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