Нацгвардійці знищили ворожу гармату "Рапіра" (відео)

Сили оборони України виявили позиції ворожої протитанкової гаубиці "Рапіра" і знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України .

"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію бригади наступу НГУ "Рубіж".

Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників



Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону «Свобода» виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ «Рубіж». pic.twitter.com/MdoXrP6iyR — НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2023

"Злагоджена робота артилерії та аеророзвідників", - додали у Нацгвардії.

Втрати Росії

Зазначається, що втрати окупантів у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових.

Також у РФ цієї ночі заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударом БПЛА опинилися аж шість російських областей, а також тимчасово окупований Севастополь.

Раніше повідомлялось, що українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3". Її вартість становить мільйони доларів.