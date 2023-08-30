ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацгвардійці знищили ворожу гармату "Рапіра" (відео)

Україна, Середа 30 серпня 2023 15:52
UA EN RU
Нацгвардійці знищили ворожу гармату "Рапіра" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції ворожої протитанкової гаубиці "Рапіра" і знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію бригади наступу НГУ "Рубіж".

"Злагоджена робота артилерії та аеророзвідників", - додали у Нацгвардії.

Втрати Росії

Зазначається, що втрати окупантів у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових.

Також у РФ цієї ночі заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударом БПЛА опинилися аж шість російських областей, а також тимчасово окупований Севастополь.

Раніше повідомлялось, що українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3". Її вартість становить мільйони доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нацгвардія Війна в Україні
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше