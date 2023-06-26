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Нацгвардійці знищили ворожу БМД-4 у Донецькій області (відео)

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Донецька область, Понеділок 26 червня 2023 15:17
Нацгвардійці знищили ворожу БМД-4 у Донецькій області (відео) Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці знищили ворожу БМД-4 у Донецькій області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Спецпризначенці Нацгвардії знищили російську БМД-4", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбулось у Донецькій області.

"Це один із нових зразків ворожої бойової машини. Чудова робота. Рухаємося далі", - додали у МВС.

БМД-4 - російська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою. Бойова машина авіадесантується парашутним, парашутно-реактивним або посадковим способом.

Втрати Росії на війні та просування ЗСУ

На ранок понеділка, 26 червня, втрати окупантів склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 225 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та десятки техніки.

Українські військові просуваються вперед на таврійському напрямку, де вже є звільнені території. А окупанти тут втратили майже 4 роти військових за добу.

Також Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

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