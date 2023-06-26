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Втрати РФ із початку війни перевищили 225 тисяч військових. За добу – майже тисяча окупантів

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Україна, Понеділок 26 червня 2023 08:16
Втрати РФ із початку війни перевищили 225 тисяч військових. За добу – майже тисяча окупантів Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 26 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 26 червня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 225 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та десятки техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4031 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7820 (+14) од,
  • артилерійських систем - 4055 (+21) од,
  • РСЗВ - 624 од,
  • засоби ППО - 385 од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3482 (+10),
  • крилаті ракети - 1259 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6751(+16) од,
  • спеціальна техніка - 557 (+5)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, в районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас.

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