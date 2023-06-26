Втрати РФ із початку війни перевищили 225 тисяч військових. За добу – майже тисяча окупантів

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 26 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 26 червня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 225 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та десятки техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7820 (+14) од,

артилерійських систем - 4055 (+21) од,

РСЗВ - 624 од,

засоби ППО - 385 од,

літаків - 314 од,

гелікоптерів - 308 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3482 (+10),

крилаті ракети - 1259 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6751(+16) од,

спеціальна техніка - 557 (+5) Ситуація на фронті За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Зокрема, як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, в районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас.