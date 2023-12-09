Нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області (відео)

На відео показана робота аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

Півненко наголосив, що одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні Україні залишається знищення шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту військ РФ.

На опублікованих кадрах нацгвардійці за допомогою дронів знищили вантажівки російських окупантів на Херсонському напрямку.

Бої у Херсонській області

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області. У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Українські військові наголошували, що робота на лівому березі Дніпра триває, але вона ускладнюється через погану погоду.

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