UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області (відео)

Фото: нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Нацгвардії знищили військові вантажівки російських окупантів у Херсонській області. Захисники використали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка у Telegram.

На відео показана робота аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

Півненко наголосив, що одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні Україні залишається знищення шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту військ РФ.

На опублікованих кадрах нацгвардійці за допомогою дронів знищили вантажівки російських окупантів на Херсонському напрямку.

 

Бої у Херсонській області

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області. У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Українські військові наголошували, що робота на лівому березі Дніпра триває, але вона ускладнюється через погану погоду.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяХерсонська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України