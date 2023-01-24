Нацгвардійці знищили три танки та дві БМП окупантів на Донбасі (відео)

Українські захисники знищили 3 танки та 2 бойових машини піхоти окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

Мова йде про три танки та дві БМП росіян, а також живу силу противника.

Зазначається, що завдяки вмілим діям, використанню протитанкових ракетних комплексів та ударних дронів за два дні гвардійські спецпризначенці знищили декілька одиниць ворожої техніки.

"Спецпризначенці Національної гвардії України продовжують знищувати окупантів на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

Українські бійці виявили позиції росіян у Донецькій області та завдали по ним удару. Внаслідок цього частина окупантів була знищена.

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