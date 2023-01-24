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Нацгвардійці знищили три танки та дві БМП окупантів на Донбасі (відео)

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Донецька область, Вівторок 24 січня 2023 17:06
Нацгвардійці знищили три танки та дві БМП окупантів на Донбасі (відео) Фото: Нацгвардійці знищили три танки та дві БМП окупантів на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники знищили 3 танки та 2 бойових машини піхоти окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Спецпризначенці Національної гвардії України продовжують знищувати окупантів на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки вмілим діям, використанню протитанкових ракетних комплексів та ударних дронів за два дні гвардійські спецпризначенці знищили декілька одиниць ворожої техніки.

Мова йде про три танки та дві БМП росіян, а також живу силу противника.

Нагадаємо, що Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

Українські бійці виявили позиції росіян у Донецькій області та завдали по ним удару. Внаслідок цього частина окупантів була знищена.

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