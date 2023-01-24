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Нацгвардейцы уничтожили три танка и две БМП оккупантов на Донбассе (видео)

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Донецкая область, Вторник 24 января 2023 17:06
Нацгвардейцы уничтожили три танка и две БМП оккупантов на Донбассе (видео) Фото: Нацгвардейцы уничтожили три танка и две БМП оккупантов на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники уничтожили 3 танка и 2 боевых машины пехоты оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Спецназначенцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать оккупантов на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря умелым действиям, использованию противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Речь идет о трех танках и двух БМП россиян, а также живой силе противника.

Напомним, что Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

Украинские бойцы обнаружили позиции россиян в Донецкой области и нанесли по ним удар. В результате часть оккупантов была уничтожена.

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