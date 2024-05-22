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Нацгвардійці знищили російський танк-черепаху в районі Лиману (відео)

Фото: Нацгвардія спалила російський танк-черепаху на Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії знищили російський танк-черепаху. Сталося це на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, бійці бригади "Рубіж" знищили диво інженерної думки РФ на Лиманському напрямку, яке рухалось в напрямку українських позицій.

"Прощавай, танк-сарай", - зазначили військові.

Що відомо про танк-черепаху

Російські війська почали використовувати на фронті так званий "танк-черепаху". Це радянський Т-72, який загарбники обшивають деревом.

Спочатку передбачалося, що подібний "винахід" допомагатиме окупантам рятуватися від російських дронів. Але очікуваного ефекту ворогові досягти не вдалося.

Як повідомлялося, втрати Росії у війні в Україні за добу з 21 на 22 травня склали 1300 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 22 бойові броньовані машини (ББМ) та 41 артилерійську систему.

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