Нацгвардейцы уничтожили российский танк-черепаху в районе Лимана (видео)

Так, бойцы бригады "Рубеж" уничтожили чудо инженерной мысли РФ на Лиманском направлении, которое двигалось в направлении украинских позиций.

"Прощай, танк-сарай", - отметили военные.

Что известно о танке-черепахе

Российские войска начали использовать на фронте так называемый "танк-черепаху". Это советский Т-72, который захватчики обшивают деревом.

Первоначально предполагалось, что подобное "изобретение" будет помогать оккупантам спасаться от российских дронов. Но ожидаемого эффекта врагу достичь не удалось.

Как сообщалось, потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая, составили 1300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.