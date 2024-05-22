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Нацгвардейцы уничтожили российский танк-черепаху в районе Лимана (видео)

Фото: Нацгвардия сожгла российский танк-черепаху на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии уничтожили российский танк-черепаху. Произошло это на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, бойцы бригады "Рубеж" уничтожили чудо инженерной мысли РФ на Лиманском направлении, которое двигалось в направлении украинских позиций.

"Прощай, танк-сарай", - отметили военные.

Что известно о танке-черепахе

Российские войска начали использовать на фронте так называемый "танк-черепаху". Это советский Т-72, который захватчики обшивают деревом.

Первоначально предполагалось, что подобное "изобретение" будет помогать оккупантам спасаться от российских дронов. Но ожидаемого эффекта врагу достичь не удалось.

Как сообщалось, потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая, составили 1300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

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Война в Украине