Ще 1300 загарбників і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: армія РФ втратила 41 артсистему за добу (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 21 на 22 травня, становили 1300 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 22 бойові броньовані машини (ББМ) і 41 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 496 370 (+1300) осіб ліквідовано;
- танків - 7611 (+6) од;
- бойових броньованих машин - 14 721 (+22) од.;
- артилерійських систем - 12 820 (+41) од.;
- РСЗВ - 1077 од.;
- засоби ППО - 812 (+1) од.;
- літаків - 354 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 346 (+56) од.;
- крилатих ракет - 2208 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17 442 (+59) од.;
- спеціальної техніки - 2090 (+5) од.
Нагадаємо, після відновлення поставок американської зброї, українські військові заявили про відсутність дефіциту артилерійських снарядів на фронті.
Силам оборони вдалося відбити більшість атак росіян і зберегти контроль над 60% території Вовчанська. Однак агресор далі штурмує і нещадно обстрілює місто і Харківську область.
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