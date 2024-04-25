РФ почала використовувати на фронті "танк-черепаху". В ЗСУ розповіли про це "ноу-хау"

Російські війська почали використовувати на фронті так званий "танк-черепаху". Це радянський Т-72, який загарбники обшивають деревом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону.

"На нашому напрямку ми давно вже можемо спостерігати такий чудо-захист. Могли спостерігати техніку, обшиту деревиною, якимись колонами. Це досить часте явище, це їх захист від наших FPV-дронів, від наших кумулятивних снарядів", - розповів він.

Військовий зазначив, що таке "ноу-хау" навряд чи можна назвати ефективним.

"Досить часто їм це не допомагає. Якщо брати ці танки, то там і мобільність погіршується і кут обзору теж погіршується. І можна сказати, що їх нововведення погіршують тактико-технічні характеристики техніки. І не допомогають", - пояснив Калашніков.

За його словами, якщо брати дрони українських сил, то професійні пілоти, які керують ними, вони все одно знаходять місця та "шпоринки", щоб вражати і таку техніку.

Що відомо про танк Т-72

Т-72 "Урал" - радянський основний бойовий танк. Наймасовіший танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у Збройних Силах СРСР 1973 року. Т-72 розроблено та вироблявся "Уралвагонзаводом" у Нижньому Тагілі.

"Урал" складається на озброєнні країн СНД, експортувався до держав Варшавського договору, Фінляндії, Індії, Ірану, Іраку, Сирії. Модифікації Т-72 випускалися за ліцензією у Польщі (PT-91), Індії, що їх експортували.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1040 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворожої армії з початку широкомасштабної агресії склали вже близько 462 980 військових. Крім того, бійці ССО допомогли знищити російський "Бук-М1", який окупанти як раз готували до пуску ракет.

Зазначимо, що за минулий тиждень, з 14 по 21 квітня, ЗСУ знищили 5880 російських військових, 880 одиниць озброєння та військової техніки, літак та 144 БПЛА.