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Нацгвардійці знищили окупантів та склад боєприпасів у Донецькій області (відео)

Фото: Нацгвардійці знищили окупантів та склад боєприпасів у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці виявили позиції росіян у Донецькій області та завдали по ним удару. Внаслідок цього частина окупантів була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Поблизу населеного пункту Спірне, що у Донецькій області, одним пострілом артилерії Калинівський полк Нацгвардії знищив десяток окупантів та бойові комплекти", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії заявили, що ворожі боєприпаси ще довго детонували.

"Це допомогло окупантам досягнути кінцевої цілі перебування на наших землях - опинитись навічно в ній", - додали наостанок.

Нагадаємо, що Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

Бійці Збройних сил України завдали успішних ударів по російському міномету та ворожим солдатам.

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