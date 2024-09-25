Нацгвардійці знищили два склади боєприпасів росіян на Донецькому напрямку (відео)

"На Донецькому напрямку, артилеристи Нацгвардії знищили два склади з БК, міномет, тимчасове місце перебування противника", - повідомив Півненко.

Він зазначив, що саме такі дії щодня по усіх напрямках, у тому числі на найскладніших ділянках у Донецькій області, дають змогу сповільнювати та зупиняти росіян.