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Нацгвардійці знищили два склади боєприпасів росіян на Донецькому напрямку (відео)

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Артилеристи Нацгвардії знищили два склади боєприпасів російських окупантів на Донецькому напрямку. Бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"На Донецькому напрямку, артилеристи Нацгвардії знищили два склади з БК, міномет, тимчасове місце перебування противника", - повідомив Півненко.

Він зазначив, що саме такі дії щодня по усіх напрямках, у тому числі на найскладніших ділянках у Донецькій області, дають змогу сповільнювати та зупиняти росіян.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 646 тисяч солдатів.

Протягом минулої доби, 24 вересня, Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів, а також знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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