Нацгвардейцы уничтожили два склада боеприпасов россиян на Донецком направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 646 тысяч солдат.

За прошедшие сутки, 24 сентября, Силы обороны ликвидировали еще 1250 оккупантов, а также уничтожили 15 танков, 12 боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы и другую технику врага.

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