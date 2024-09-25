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Нацгвардейцы уничтожили два склада боеприпасов россиян на Донецком направлении (видео)

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Артиллеристы Нацгвардии уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов на Донецком направлении. Боевую работу украинских воинов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

"На Донецком направлении артиллеристы Нацгвардии уничтожили два состава из БК, миномет, временное место нахождения противника", - сообщил Пивненко.

Он отметил, что именно такие действия ежедневно по всем направлениям, в том числе на сложных участках в Донецкой области, позволяют замедлять и останавливать россиян.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 646 тысяч солдат.

За прошедшие сутки, 24 сентября, Силы обороны ликвидировали еще 1250 оккупантов, а также уничтожили 15 танков, 12 боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы и другую технику врага.

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