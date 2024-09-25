Оновлені втрати ворога: ЗСУ за добу знищили понад сотню одиниць техніки
Втрати Росії у війні проти України становлять вже понад 646 тисяч солдатів. Українські військові за добу знищили 1250 росіян та понад сотню одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 вересня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 646400 (+1250) осіб,
- танків - 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 17304 (+12) од,
- артилерійських систем - 18549 (+74) од,
- РСЗВ - 1199 (+1) од,
- засоби ППО - 952 од,
- літаків - 369 од,
- гелікоптерів - 328 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15879 (+115),
- крилаті ракети - 2595,
- кораблі/катери - 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25248 (+73) од,
- спеціальна техніка - 3168 (+13).
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що Росія протягом останніх місяців продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. Найважчі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.
Крім того, українські воїни з 6 серпня ведуть наступальну операцію у Курській області. Нещодавно стало відомо, що ЗСУ прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні в Курській області.
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