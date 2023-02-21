Нацгвардійці знищили чергову групу окупантів у Бахмуті (відео)

Українські бійці Нацгвардії знищили ще одну групу окупантів у Бахмуті Донецької області. Внаслідок ударів ліквідовано 18 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС України.

"Минометні розрахунки нацгвардійців продовжують активно знищувати живу силу супротивника за допомогою мінометів калібру 60 і 120 мм. У Бахмуті бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили 18 російських окупантів і ще 25 отримали поранення", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Національної Гвардії України "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та сховок із боєприпасами на Донецькому напрямку.

Також ми писали, що українські військові минулої доби ліквідували ще 760 окупантів. Також було знищено десяток танків та 5 БПЛА ворога.

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