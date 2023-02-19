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Бійці "Гвардії наступу" допомогли ЗСУ знищити спостережний пункт РФ на Донбасі

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Донбас, Неділя 19 лютого 2023 10:27
Бійці "Гвардії наступу" допомогли ЗСУ знищити спостережний пункт РФ на Донбасі Фото: бійці "Гвардії наступу" допомогли ЗСУ знищити спостережний пункт РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці бригади Національної Гвардії України "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Координати були передані побратимам з інших Сил оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як військові кількома влучними ударами рознесли наглядовий пункт росіян разом із живою силою.

Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили 590 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 142 тисячі своїх військових.

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