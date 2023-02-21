Нацгвардейцы уничтожили очередную группу оккупантов в Бахмуте (видео)

Украинские бойцы Нацгвардии уничтожили еще одну группу оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Вследствие ударов ликвидировано 18 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД Украины.

"Минометные расчеты нацгвардейцев продолжают активно уничтожать живую силу противника с помощью минометов калибра 60 и 120 мм. В Бахмуте бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили 18 российских оккупантов и еще 25 получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Национальной Гвардии Украины "Красная калина" совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами на Донецком направлении.

Также мы писали, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Также было уничтожено десяток танков и 5 БПЛА врага.

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