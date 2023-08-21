Нацгвардійці знищили бліндаж з окупантами на Запорізькому напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Влучно працюють нацгвардійці на Запорізькому напрямку. Бійці підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського влучили у бліндаж з військовими РФ", - йдеться у дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 21 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 257 930 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 артсистем, 14 ББМ та 12 танків ворога.

Також Збройні Сили України протягом останньої доби завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу противника.