Нацгвардійці знищили бліндаж з окупантами на Запорізькому напрямку (відео)
Бійці підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського на Запорізькому напрямку знищили бліндаж з російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Влучно працюють нацгвардійці на Запорізькому напрямку. Бійці підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського влучили у бліндаж з військовими РФ", - йдеться у дописі під відео.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 21 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 257 930 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 артсистем, 14 ББМ та 12 танків ворога.
Також Збройні Сили України протягом останньої доби завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу противника.
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