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Нацгвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении (видео)

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Запорожская область, Понедельник 21 августа 2023 12:07
Нацгвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении (видео) Фото: нацгвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами в Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского на Запорожском направлении уничтожили блиндаж с российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Метко работают нацгвардейцы на Запорожском направлении. Бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского попали в блиндаж с военными РФ", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.

Также Вооруженные Силы Украины в течение последних суток нанесли 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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