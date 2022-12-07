Нацгвардійці збили російську крилату ракету з кулеметів та автоматів

Бійці Нацгвардії збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї, застосувавши автомати та кулемети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії в Facebook.

"Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі", - йдеться у повідомленні.

Захисники за допомогою великокаліберних кулеметів та автоматів обстріляли ракету, яка летіла на низькій висоті.

Фото: нацгвардійці збили крилату ракету зі стрілецької зброї (facebook.com/ngunorth)