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Нацгвардійці збили російську крилату ракету з кулеметів та автоматів

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Україна, Середа 07 грудня 2022 15:12
Нацгвардійці збили російську крилату ракету з кулеметів та автоматів Фото: нацгвардійці збили крилату ракету зі стрілецької зброї (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Нацгвардії збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї, застосувавши автомати та кулемети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії в Facebook.

"Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі", - йдеться у повідомленні.

Захисники за допомогою великокаліберних кулеметів та автоматів обстріляли ракету, яка летіла на низькій висоті.

Фото: нацгвардійці збили крилату ракету зі стрілецької зброї (facebook.com/ngunorth)

Нагадаємо, ЗСУ минулої доби збили 17 безпілотників окупантів, з них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

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