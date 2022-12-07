Нацгвардійці збили російську крилату ракету з кулеметів та автоматів
Бійці Нацгвардії збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї, застосувавши автомати та кулемети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії в Facebook.
"Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі", - йдеться у повідомленні.
Захисники за допомогою великокаліберних кулеметів та автоматів обстріляли ракету, яка летіла на низькій висоті.
Фото: нацгвардійці збили крилату ракету зі стрілецької зброї (facebook.com/ngunorth)
Нагадаємо, ЗСУ минулої доби збили 17 безпілотників окупантів, з них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.
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