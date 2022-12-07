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Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету из пулеметов и автоматов

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Украина, Среда 07 декабря 2022 15:12
Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету из пулеметов и автоматов Фото: нацгвардейцы сбили крылатую ракету из стрелкового оружия (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Нацгвардии сбили вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия, применив автоматы и пулеметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook.

"При массированном ракетном обстреле Россией территории Украины 5 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели", - говорится в сообщении.

Защитники с помощью крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреляли летевшую на низкой высоте ракету.

Фото: нацгвардейцы сбили крылатую ракету из стрелкового оружия (facebook.com/ngunorth)

Напомним, ВСУ за прошедшие сутки сбили 17 беспилотников оккупантов, из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

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