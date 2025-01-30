Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян у Донецькій області (відео)

"Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг - символ незламної волі та боротьби!", - пише Нацгвардія.

Як додає оперативно-стратегічне угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця", своїм вчинком воїни Національної гвардії дали зрозуміти ворогу, що його присутність на території України є лише тимчасовою.