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Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян у Донецькій області (відео)

Ілюстративне фото: Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці Національної гвардії бригади "Червона Калина" вночі закріпили прапор України на вишці, що розташована у Донецькій області в тилу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.

"Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг - символ незламної волі та боротьби!", - пише Нацгвардія. 

Як додає оперативно-стратегічне угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця", своїм вчинком воїни Національної гвардії дали зрозуміти ворогу, що його присутність на території України є лише тимчасовою. 

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 29 січня, як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), на фронті загалом відбулось 158 бойових зіткнень. Останні місяці ворог найсильніше тисне на Покровському напрямку. Де інколи там фіксується більше половини боїв за добу.

Зокрема як повідомляла Нацгвардія, ворог останнім часом значно посилив атаки й на Краматорському напрямку. Ворог намагається активно залучати піхотні групи в районі Часового Яру.

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Війна в УкраїніДонецька область