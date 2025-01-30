Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (видео)

Бойцы Национальной гвардии бригады "Червона Калина" ночью закрепили флаг Украины на вышке, расположенной в Донецкой области в тылу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.
"Флаг Украины закрепили на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!", - пишет Нацгвардия.
За прошедшие сутки, 29 января, как рассказывал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте в целом состоялось 158 боевых столкновений. Последние месяцы враг сильнее всего давит на Покровском направлении. Где иногда там фиксируется более половины боев за сутки.
В частности, как сообщала Нацгвардия, враг в последнее время значительно усилил атаки и на Краматорском направлении. Враг пытается активно привлекать пехотные группы в районе Часового Яра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.