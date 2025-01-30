Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (видео)

"Флаг Украины закрепили на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!", - пишет Нацгвардия.

Как добавляет оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица", своим поступком воины Национальной гвардии дали понять врагу, что его присутствие на территории Украины является лишь временным.