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Нацгвардійці "викурили" окупантів з лігва і взяли їх в полон: відео операції

Фото: нацгвардійці взяли в полону групу росіян на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нацгвардійці бригади "Червона калина" вступили в бій з групою окупантів на Покровському напрямку. Захисникам вдалося взяти в полон загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

Як зазначається, ворожі піхотинці ховались в одній із покинутих будівель на Покровському напрямку. Проте нацгвардійці викрили сховок росіян.

"Розвідники бригади, мов привиди, тихо з’явились, вступили у бій і викурили окупантів із їхнього лігва", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії наголошують, що кожен полонений - це шанс повернутись додому українців, які знаходяться у російському полоні в нелюдських умовах.
 

 

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксували 176 бойових зіткнень. За даними Генштабу, найактивнішими напрямками є Лиманський, Торецький, Покровський та Новопавлівський.

Російські загарбники намагаються вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області. Але окупантам не вдалося закріпитися, там тривають бої. Раніше президент Володимир Зеленський спростував російське "просування" у Дніпропетровській області.

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НацгвардіяПокровськВійна в Україні