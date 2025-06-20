Нацгвардійці "викурили" окупантів з лігва і взяли їх в полон: відео операції

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксували 176 бойових зіткнень. За даними Генштабу, найактивнішими напрямками є Лиманський, Торецький, Покровський та Новопавлівський.

Російські загарбники намагаються вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області. Але окупантам не вдалося закріпитися, там тривають бої. Раніше президент Володимир Зеленський спростував російське "просування" у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.