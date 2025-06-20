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Нацгвардейцы "выкурили" оккупантов из логова и взяли их в плен: видео операции

Фото: нацгвардейцы взяли в плен группу россиян на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нацгвардейцы бригады "Червона калина" вступили в бой с группой оккупантов на Покровском направлении. Защитникам удалось взять в плен захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

Как отмечается, вражеские пехотинцы прятались в одном из заброшенных зданий на Покровском направлении. Однако нацгвардейцы разоблачили укрытие россиян.

"Разведчики бригады, как призраки, тихо появились, вступили в бой и выкурили оккупантов из их логова", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отмечают, что каждый пленный - это шанс вернуться домой украинцев, которые находятся в российском плену в нечеловеческих условиях.

 

 

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 176 боевых столкновений. По данным Генштаба, самыми активными направлениями являются Лиманское, Торецкое, Покровское и Новопавловское.

Российские захватчики пытаются выйти к админграницам Днепропетровской области. Но оккупантам не удалось закрепиться, там продолжаются бои. Ранее президент Владимир Зеленский опроверг российское "продвижение" в Днепропетровской области.

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