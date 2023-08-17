Нацгвардійці відбили атаки РФ на Куп'янському напрямку і знищили близько десятка окупантів

"Попри потужний вогневий вплив противника воїни-гвардійці 32-го полку продовжували мужньо відбивати атаки противника. Чим забезпечили утримання визначених рубежів на одному з головних напрямків дії штурмових загонів ворога", - розповів Уршалович.

За його словами, вчора ввечері диверсійно-розвідувальна група росіян намагалася провести розмінування переднього краю однієї з позицій 32-го полку Нацгвардії з метою створення умов для подальшого наступу.

Однак підрозділом аеророзвідки була вчасно виявлена та знищена за допомогою дистанційного підриву. Втрати ворога склали близько 10 осіб.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Зазначимо, військове керівництво декілька тижнів тому заявило, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Британська розвідка пояснювала, що "великий наступ" під Куп'янськом, який окупанти анонсували ще навесні, ймовірно, пов'язаний з тим, що РФ не покидає планів вийти на адмінмежі Луганської області.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там тривають важкі бої.