Нацгвардейцы отбили атаки РФ на Купянском направлении и уничтожили около десятка оккупантов

"Несмотря на мощное огневое влияние противника воины-гвардейцы 32-го полка продолжали мужественно отражать атаки противника. Чем обеспечили удержание определенных рубежей на одном из главных направлений действия штурмовых отрядов врага", - рассказал Уршалович.

По его словам, вчера вечером диверсионно-разведывательная группа россиян пыталась провести разминирование переднего края одной из позиций 32 полка Нацгвардии с целью создания условий для дальнейшего наступления.

Однако подразделением аэроразведки была своевременно обнаружена и уничтожена с помощью дистанционного подрыва. Потери врага составили около 10 человек.

Ситуация на Купянском направлении

Отметим, военное руководство несколько недель назад заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Британская разведка объясняла, что "большое наступление" под Купянском, которое оккупанты анонсировали еще весной, вероятно, связано с тем, что РФ не покидает планы выйти на админграницы Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают сдерживать наступление российских кафиров на Купянском и Лиманском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.