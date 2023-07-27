ЗСУ розпочали "значну операцію" на сході Запорізької області: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового 26 липня. Російські джерела стверджували, що частини російського 7-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус, Балтійський флот) провели успішні наступальні операції в напрямку Куземівки (13 км на північний захід від Сватового)

У Міноборони Росії стверджували, що підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія Центрального військового округу) продовжували наступ у районі Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового) і просунулися на фронті шириною три кілометри на глибину 2700 метрів.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська захопили Надію (16 км на захід від Сватового), тоді як інший військовий блогер стверджував, що позиційні бої тривають на лінії Надія-Новоєгорівка (15 км на південний захід від Сватового) і що немає підтверджень того, що російські війська взяли Надію.

ISW не помітила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Надію. Український Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового).

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Кремінної та досягли перемог 26 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що російські війська просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися на захід у районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної) і що російські війська атакували українські сили з Шипилівки (9,5 км на південний схід від Кремінної) у напрямку Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що тривають позиційні бої біля балки Журавка (на північний захід від Кремінної) та Торського (15 км на захід від Кремінної).]

Бої на Донбасі

Українські війська вели наступальні дії в районі Бахмута і не робили жодних підтверджених наступів 26 липня. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують вести успішні наступальні дії на південному фланзі Бахмуту.

Маляр і голова Донецької обласної військової адміністрації України Павло Кириленко повідомили, що бої тривають поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Кілька російських військових блогерів стверджували, що тривають бої за висоту на захід від Кліщіївки, але російські війська все ще контролюють саме селище. Російський "воєнкор" 25 липня заявив, що одна чверть Кліщіївки піддається атакам і що підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади (ВДВ), 4-ї мотострілецької бригади (2-й корпус армії так званої "ЛНР") і артилерійські підрозділи Південного військового округу продовжують відбивати українські атаки під Кліщіївкою.

Міністерство оборони Росії та російський військовий блогер стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Білогорівки (20 км на північний схід від Бахмута), Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) і Роздолівки (18 км на північний схід від Бахмута).

Російські війська здійснили наземні атаки навколо Бахмута і не робили жодних підтверджених або заявлених наступів 26 липня. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), на північ від Кліщіївки, на схід від Ступочок (12 км на південний захід від Бахмута), біля Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута) і на схід від Дружби (18 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відбили російські атаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, нібито показують, як українські сили завдають удару по невизначеному чеченському піхотному підрозділу на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). На кадрах, опублікованих 26 липня, нібито видно, як підрозділи спеціального загону швидкого реагування (СОБР) "Рись" евакуюють поранених російських військових поблизу Бахмута та підрозділи 58-го окремого батальйону спецназу, що діє на Бахмутському напрямку.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк і не робили підтверджених або заявлених наступів 26 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

26 липня російський військовий блогер опублікував кадри невстановленої дати і стверджував, що нещодавно штурмові підрозділи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" захопили українську позицію поблизу Авдіївки.

Російське Міноборони стверджувало, що російські сили відбили українські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і що українські сили не просувалися 26 липня. Російське Міноборони стверджувало, що російські сили відбили українські атаки біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки.

"Південна вісь"

Українські війська 26 липня продовжили наступальні дії на заході Донецької області та досягли успіхів на південь від Великої Новосілки. Геолокаційні кадри захоплення українськими військами полонених 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ) у Старомайорському (9 км на південь від Великої Новосілки) показують, що українські війська просунулися до північно-східної частини населеного пункту.

Українські військові підтвердили, що українські війська досягли успіху під Старомайорським, а речник Таврійського угруповання військ ЗС України майор Валерій Шершень повідомив, що українські штурмові підрозділи просунулися вздовж лінії фронту біля Старомайорського по фронту півкілометра завширшки та 750 метрів у глибину.

Російські "воєнкори" також повідомляли, що українські війська ведуть штурм Старомайорського, але стверджували, що ситуація складна, і спростував повідомлення про українське просування. Російський батальйон "Восток", який активно діє на заході Донецької області, попередив, що є ймовірність того, що українські сили можуть повністю захопити Старомайорське та використовувати нові позиції, щоб загрожувати охопити Урожайне (безпосередньо на сході).

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції в західній частині Донецької області 26 липня, але не досягли жодних заявлених або підтверджених досягнень. У Генштабі України заявили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Старомайрським.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська контратакували в напрямку Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки), але не змогли просунутися. Інший російський "воєнкор" також стверджував, що російські сили негайно контратакували після української атаки поблизу Старомайорського та відкинули українські війська на вихідні позиції.

Українські війська 26 липня розгорнули значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та просунулися на південь від Оріхова. У Міноборони Росії стверджували, що українські війська здійснили "масовану атаку" трьома батальйонами, посиленими танками, на Оріхівському напрямку, а один військовий блогер стверджував, що в атаці брали участь понад 80 одиниць бронетехніки, хоча ISW не може підтвердити, що атака мала місце в такому масштабі, і російські заяви, ймовірно, перебільшені.

Кілька російських "воєнкорів" також стверджували, що українські війська розпочали механізовану атаку на Роботине, якій вдалося пробити російську оборону на кількох ділянках перед елементами 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), 71-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а Загальновійськова армія Південного військового округу) та формування спецназу "Осман" відбили атаку та стабілізували ситуацію.

Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися приблизно на 2,5 км на північний схід від Роботиного, а додаткові геолокаційні кадри показують покинуті бойові броньовані машини Bradley південніше та в межах 2 км на схід від Роботиного.

Російські джерела значно розходилися щодо розміру української атаки та втрат, стверджуючи, що в атаці було використано від 30 до 80 одиниць бронетехніки. Велика розбіжність у заявах росіян щодо масштабів операції свідчить про те, що результати атаки досі неясні, а тактична ситуація на місці залишається дуже складною. Російські джерела також стверджували, що українські війська безуспішно намагалися просунутися на південний захід від Оріхова в районі Лугового і що російські війська продовжують тримати оборону в районі лінії П'ятихатки-Жеребрянки.

26 липня російські війська здійснили обмежені та невдалі наземні атаки на заході Запорізької області. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на північний схід від Роботиного.

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