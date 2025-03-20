Нацгвардійці розгромили штурмові групи росіян на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. В результаті було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"
Як зазначається, нещодавно на Куп’янському напрямку противник силами двох штурмових груп по чотири військовослужбовці намагався закріпитися поблизу одного з населених пунктів для подальших штурмових дій на позиції нацгвардійців.
Ворожі групи були уражені вогнем мінометних та артилерійських підрозділів. Внаслідок бою окупанти зазнали втрат: п'ятеро поранені, один - знищений.
Після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження, ліквідовуючи залишки штурмових груп.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 899 тисяч окупантів.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1400 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 179 дронів та іншу техніку ворога.
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