Нацгвардейцы разгромили штурмовые группы россиян на Купянском направлении (видео)

Как отмечается, недавно на Купянском направлении противник силами двух штурмовых групп по четыре военнослужащих пытался закрепиться вблизи одного из населенных пунктов для дальнейших штурмовых действий на позиции нацгвардейцев.

Вражеские группы были поражены огнем минометных и артиллерийских подразделений. В результате боя оккупанты понесли потери: пятеро ранены, один - уничтожен.

После отступления противника гвардейцы продолжили огневое поражение, ликвидируя остатки штурмовых групп.