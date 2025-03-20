Росіяни втратили на фронті майже 900 тисяч солдатів з 2022 року, - Генштаб

За минулу добу, з 19 на 20 березня, російські окупанти втратили на фронті 1400 солдатів. Загалом, втрати РФ починаючи з дня повномасштабного вторгнення складають вже майже 900 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 899 470 (+1400) осіб;

танків - 10 377 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 21 561 (+38) од.;

артилерійських систем - 24 747 (+43) од.;

РСЗВ - 1322 (+2) од.;

засоби ППО - 1110 (+3) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 331 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 29 895 (+179) од.;

крилатих ракет - 3121 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 41 094 (+91) од.;

спеціальної техніки - 3870 од.