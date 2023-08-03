Нацгвардійці просунулися на Мелітопольському напрямку та захопили російську БМП

"На Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії в складі ударних груп Сил оборони. Мають частковий успіх", - розповів Уршалович.

Так, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулися до 650 метрів вглибину оборони противника, півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі.

Також в ході наступальних дій північно-східніше населеного пункту Роботине нацгвардійці захопили та успішно евакуювали російську БМП-3.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.