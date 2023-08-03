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Нацгвардейцы продвинулись на Мелитопольском направлении и захватили российскую БМП

Фото: нацгвардейцы продвинулись на Мелитопольском направлении и захватили российскую БМП (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нацгвардейцы добились успехов в наступлении на Мелитопольском направлении. В настоящее время закрепляются на достигнутых рубежах. Также бойцы захватили российскую БМП-3 возле Работиного.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"На Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных групп Сил обороны. Имеют частичный успех", - рассказал Уршалович.

Так, подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, в полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже.

Также в ходе наступательных действий северо-восточнее населенного пункта Роботино нацгвардейцы захватили и успешно эвакуировали российскую БМП-3.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а возле Клещиевки идут позиционные бои.

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