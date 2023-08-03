Біля Кліщіївки точаться позиційні бої: карти ISW

Росіяни продовжують наступ біля Куп'янська та Кремінної, тоді як ЗСУ просуваються під Бахмутом, а біля Кліщіївки йдуть позиційні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове та досягли непідтверджених успіхів 2 серпня. Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували успішний наступ на Куп’янськ, а один з них повідомив, що російські війська просунулися до східного берега річки Оскіл поблизу р. Калинове (9 км на північний схід від Куп’янська).

У Міноборони Росії заявили, що підрозділи Західного угруповання військ, у тому числі 1-а гвардійська танкова армія (Західний військовий округ), покращили свої тактичні позиції в районі Тимківки (20 км на схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), а також у лісистій місцевості в напрямку Куземівки (14 км на північний захід від Сватового).

Українські війська здійснили обмежені контратаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове і не зробили заявлених або підтверджених наступів 2 серпня. Російський військовий блогер попередив, що українці накопичують сили в цьому районі, готуючись до великої контратаки. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки біля Новоселівського, а російський "воєнкор" стверджував, що українські сили невдало атакували на північ від Куземівки.

2 серпня російські війська продовжили наступ у районі Кремінної та досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 серпня, показують, що приблизно 31 липня російські війська незначно просунулися на південь від Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Російські військові блогери стверджують, що російські війська продовжують успішні атаки на українські позиції на захід від Кремінної біля Торського та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу. Речник російського угруповання військ "Центр" Олександр Савчук також заявив, що його підрозділи захопили сім українських опорних пунктів поблизу Кармазинівки (28 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки (6 км на північний захід від Кремінної).

Українські війська здійснили обмежені контратаки поблизу Кремінної, але не робили жодних заявлених або підтверджених наступань 2 серпня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська здійснили невдалі атаки між Сватовим і Кремінною на лінії Райгородка-Кармазинівка (приблизно 30 км на північний захід від Кремінної).

У Міноборони Росії стверджували, що російські війська відбили невдалі атаки українських військ на північний захід від Кремінної біля Нововодяного, на захід від Кремінної від Торського та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу. Російські джерела зазначають, що українські сили продовжують безперервні та безуспішні атаки на позиції росіян у районі Серебрянського лісу.

Бої на Донбасі

Українські війська 2 серпня продовжили наступальні дії в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися в цьому районі. Український Генштаб повідомив, що українські війська вели наступальні дії на південь від Бахмута.

Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили атакували кілька російських позицій уздовж лінії Андріївка-Курдюмівка (від 8 до 13 км на південний захід від Бахмута) і просунулися на північ від Курдюмівки. Він стверджує, що ситуація в Бахмуті стабілізувалася, а російські та українські сили ведуть позиційні бої поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили провели невдалі контратаки біля Майорського (20 км на південь від Бахмута).

2 серпня російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута і не робили заявлених або підтверджених наступань. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ і захід від Кліщіївки, на південь від Андріївки, на північний захід і захід від Курдюмівки.

Український Генштаб також повідомив, що російські війська відступили з позицій на південь від Андріївки. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували на північ і захід від Кліщіївки. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська посилили артилерійський вогонь на Бахмутському напрямку.

2 серпня російський військовий блогер поділився кадрами, на яких стверджується, що на бахмутському напрямку діють підрозділи 57-ї ОМСБр (5-ї загальновійськової армії СВО). Припущення про те, що частина 5-ї загальновійськової армії, яка переважно діє на заході Донецької області, частково розгорнуто в районі Бахмута, свідчить про те, що російські війська можуть спрямувати різні елементи в цей район для утримання оборони, якщо тільки військовий блогер просто не помилився.

Повідомляється, що 2 серпня українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, але не просувалися. У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер заявив, що українські сили провели безуспішні контратаки поблизу Мар’їнки. Інший "воєнкор" стверджував, що українські війська закріпилися на позиціях біля Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки) і намагаються наступати в районі Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російські сили продовжували наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк і підтвердили просування в цьому районі станом на 2 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські сили просунулися на північ від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки). Український Генштаб заявив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Російський медіа-агрегатор і військовий блогер стверджували, що російські сили безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Побєди (5 км на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

Українські війська вели контрнаступальні дії на західній частині Донецької та східної Запорізької області і 2 серпня не робили жодного підтвердженого чи заявленого наступу. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели контрнаступальні операції на Бердянському напрямку (район західної Донецької та східної Запорізької області).

Російське МО та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українську атаку біля Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та на захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Російський агрегатор новин заявив, що позиційні бої тривають біля Староморського.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки в районі західної Донецької та східної Запорізької області та не робили жодних підтверджених або заявлених наступань 2 серпня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на схід і захід від Старомайорського та на північ від Урожаїне.

Деякі російські військові блогери стверджували, що українські війська утримують північну частину Старомайорського, тоді як російські війська контролюють висоти та поля на південь від Старомайрського та все Урожайне. Один російський "воєнкор" стверджував, що більша частина Старомайорського залишається під сумнівом.

Українські війська проводили контрнаступальні дії в західній частині Запорізької області і не робили жодних підтверджених або заявлених наступань 2 серпня. Генштаб України повідомив, що українські війська проводили контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Російське МО та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили невеликі українські атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та П’ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова). Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що російські війська відбили український наступ чисельністю до 10 осіб і підбили машину розмінування за підтримки бронетехніки поблизу Роботиного, а також українську атаку чисельністю взвод і один танк біля П’ятихаток.

Інший військовий блогер стверджував, що українські війська здійснили атаку в напрямку Мала Токамачка-Білогір'я (9-16 км на південний схід від Оріхова). На опублікованих 2 серпня кадрах нібито видно, як підрозділи російського 1430-го мотострілецького полку територіальних військ (ТРВ) діють біля Роботиного.

Російське джерело заявило, що українські війська завдали ракетного удару по окупованому Криму. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер 2 серпня заявив, що українські війська завдали ракетного удару по аеродрому Гвардійське (приблизно 15 км на північ від Сімферополя), але ракета впала поблизу аеродрому.

Міністерство оборони Росії продовжує звинувачувати Україну в нападі на російські судна в Чорному морі, ймовірно, у спробі створити умови для ескалації військово-морської діяльності Росії та посилення російського контролю над Чорним морем.

У Міноборони Росії стверджували, що невстановлений російський військово-морський корабель знищив український безпілотний катер, який атакував російський військово-морський корабель, коли той супроводжував цивільний транспортний корабель у південно-західній частині Чорного моря.

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