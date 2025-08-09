Нетипова евакуація. Нацгвардійці показали, як дрон "Змій-500" врятував бійця (відео)

Наземні роботизовані комплекси "Хартії" дедалі частіше виконують критично важливі завдання на передовій - зокрема логістику та евакуацію поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".
Остання місія підтвердила ефективність цих систем, які водночас доставили провізію і евакуювали бійця з важким пораненням.
Заздалегідь запланована операція передбачала подвійне завдання: доставка палива, води та провізії на піхотну позицію неподалік від точки евакуації, а також транспортування пораненого солдата.
Дрон "Змій-500" за чітко визначеним маршрутом доставив необхідні вантажі, після чого швидко звільнив місце для пораненого.
Поранений перебував у стані середньої важкості з важким пораненням ноги. Складність операції додавали важкі польові дороги та постійна загроза з боку ворожих безпілотників.
Проте завдяки високій маневреності дрона "Хартії" та злагодженій роботі екіпажу вдалося обережно пройти всі перешкоди і доправити бійця до медичного евакуаційного пункту.
Загальна протяжність маршруту склала 34 кілометри.
Чітка координація дій та оперативність стали ключем до порятунку життя військового - затримка навіть на кілька годин могла призвести до фатальних наслідків.
