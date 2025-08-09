Нетипичная эвакуация. Нацгвардейцы показали, как дрон "Змей-500" спас бойца (видео)

Наземные роботизированные комплексы "Хартии" все чаще выполняют критически важные задачи на передовой - в частности логистику и эвакуацию раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".
Последняя миссия подтвердила эффективность этих систем, которые одновременно доставили провизию и эвакуировали бойца с тяжелым ранением.
Заранее запланированная операция предусматривала двойную задачу: доставка топлива, воды и провизии на пехотную позицию неподалеку от точки эвакуации, а также транспортировка раненого солдата.
Дрон "Змей-500" по четко определенному маршруту доставил необходимые грузы, после чего быстро освободил место для раненого.
Раненый находился в состоянии средней тяжести с тяжелым ранением ноги. Сложность операции добавляли тяжелые полевые дороги и постоянная угроза со стороны вражеских беспилотников.
Однако благодаря высокой маневренности дрона "Хартии" и слаженной работе экипажа удалось осторожно пройти все препятствия и доставить бойца в медицинский эвакуационный пункт.
Общая протяженность маршрута составила 34 километра.
Четкая координация действий и оперативность стали ключом к спасению жизни военного - задержка даже на несколько часов могла привести к фатальным последствиям.
Напомним, что украинские разведчики эффективно уничтожают вражеские беспилотники на фронте. Бойцы ГУР показали кадры работы антидронов.
Бойцы обеспечивают режим бесполетной зоны для российских оккупантов на фронте. Разведчики прямо в небе уничтожают вражеские "крылья" разведывательного и ударного действия.