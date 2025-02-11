Нацгвардійці показали повітряний бій із російським безпілотником (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 852 тисяч військових.

Зокрема, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1350 осіб.

Також українські воїни знищили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійських систем, 132 безпілотники, 1 засіб ППО та іншу техніку ворога.

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