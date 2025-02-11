Нацгвардейцы показали воздушный бой с российским беспилотником (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 852 тысяч военных.

В частности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1350 человек.

Также украинские воины уничтожили 13 танков, 31 боевую бронированную машину, 44 артиллерийских систем, 132 беспилотника, 1 средство ПВО и другую технику врага.

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