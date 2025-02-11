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Нацгвардійці показали повітряний бій із російським безпілотником (відео)

Вівторок 11 лютого 2025 20:30
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Нацгвардійці показали повітряний бій із російським безпілотником (відео) Фото: нацгвардійці показали повітряний бій із російським безпілотником (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Національній гвардії показали знищення російського дрона під час повітряного бою. Пілот батальйону "Гроза" бригади "Буревій" пішов на таран і здолав противника, коли ворожий безпілотник атакував позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Першої Президентської бригади Нацгвардії "Буревій".

"На цьому відео видно, як пілот батальйону "Гроза" бригади "Буревій" після спроби скинути сітку на дрон противника, пішов на таран та здолав ворога в повітряному бою", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 852 тисяч військових.

Зокрема, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1350 осіб.

Також українські воїни знищили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійських систем, 132 безпілотники, 1 засіб ППО та іншу техніку ворога.

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