Нацгвардійці показали повітряний бій із російським безпілотником (відео)

У Національній гвардії показали знищення російського дрона під час повітряного бою. Пілот батальйону "Гроза" бригади "Буревій" пішов на таран і здолав противника, коли ворожий безпілотник атакував позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Першої Президентської бригади Нацгвардії "Буревій".

"На цьому відео видно, як пілот батальйону "Гроза" бригади "Буревій" після спроби скинути сітку на дрон противника, пішов на таран та здолав ворога в повітряному бою", - йдеться в дописі під відео.