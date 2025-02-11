Нацгвардейцы показали воздушный бой с российским беспилотником (видео)

В Национальной гвардии показали уничтожение российского дрона во время воздушного боя. Пилот батальона "Гроза" бригады "Буревій" пошел на таран и одолел противника, когда вражеский беспилотник атаковал позиции украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Первой Президентской бригады Нацгвардии "Буревій".

"На этом видео видно, как пилот батальона "Гроза" бригады "Буревій" после попытки сбросить сетку на дрон противника, пошел на таран и одолел врага в воздушном бою", - говорится в сообщении под видео.