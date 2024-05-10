Нацгвардійці показали, як зупиняють штурми росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили атаки на фронті. Росія зосередилася на Донецькій області, а основними напрямки наступу є Авдіївський та район Часового Яру. Як зазначала британська розвідка, у квітні біля Часового Яру на 200% побільшало атак окупантів.

При цьому інших ділянках фронту також тривають бої, зокрема, на Запорізькому, Херсонському та Куп'янському напрямках.

Більше про те, де наступає російська армія та чи зможуть ЗСУ стримати удар ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.