Нацгвардейцы показали, как останавливают штурмы россиян на Запорожском направлении (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, в последнее время оккупанты усилили атаки на фронте. Россия сосредоточилась на Донецкой области, а основными направлениями наступления являются Авдеевский и район Часового Яра. Как отмечала британская разведка, в апреле возле Часового Яра на 200% увеличилось количество атак оккупантов.

При этом на других участках фронта также продолжаются бои, в частности, на Запорожском, Херсонском и Купянском направлениях.

Больше о том, где наступает российская армия и смогут ли ВСУ сдержать удар врага - в материале РБК-Украина.

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