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Нацгвардійці показали, як зупиняють штурми росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Запорізька область, П'ятниця 10 травня 2024 09:24
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Нацгвардійці показали, як зупиняють штурми росіян на Запорізькому напрямку (відео) Фото: нацгвардійці показали бойову роботу на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни штурмують малими групами на Запорізькому напрямку. Нацгвардійці показали, як зупиняють атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка у Telegram.

Як зазначив командувач, окупанти на Запорізькому напрямку використовують тактику малих груп. Російські штурмовики намагаються зайти у сіру зону.

Малі групи ворога "зустрічають" пілоти FPV-дронів та снайпери.

На відео показана бойова робота бійців 6 загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА". Захисники постійно тримають під вогневим контролем позиції загарбників.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили атаки на фронті. Росія зосередилася на Донецькій області, а основними напрямки наступу є Авдіївський та район Часового Яру. Як зазначала британська розвідка, у квітні біля Часового Яру на 200% побільшало атак окупантів.

При цьому інших ділянках фронту також тривають бої, зокрема, на Запорізькому, Херсонському та Куп'янському напрямках.

Більше про те, де наступає російська армія та чи зможуть ЗСУ стримати удар ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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