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Нацгвардейцы показали, как останавливают штурмы россиян на Запорожском направлении (видео)

Запорожская область, Пятница 10 мая 2024 09:24
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Нацгвардейцы показали, как останавливают штурмы россиян на Запорожском направлении (видео) Фото: нацгвардейцы показали боевую работу на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне штурмуют малыми группами на Запорожском направлении. Нацгвардейцы показали, как останавливают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

Как отметил командующий, оккупанты на Запорожском направлении используют тактику малых групп. Российские штурмовики пытаются зайти в серую зону.

Малые группы врага "встречают" пилоты FPV-дронов и снайперы.

На видео показана боевая работа бойцов 6 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА". Защитники постоянно держат под огневым контролем позиции захватчиков.

Ситуация на фронте

Напомним, в последнее время оккупанты усилили атаки на фронте. Россия сосредоточилась на Донецкой области, а основными направлениями наступления являются Авдеевский и район Часового Яра. Как отмечала британская разведка, в апреле возле Часового Яра на 200% увеличилось количество атак оккупантов.

При этом на других участках фронта также продолжаются бои, в частности, на Запорожском, Херсонском и Купянском направлениях.

Больше о том, где наступает российская армия и смогут ли ВСУ сдержать удар врага - в материале РБК-Украина.

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