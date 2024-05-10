Нацгвардейцы показали, как останавливают штурмы россиян на Запорожском направлении (видео)
Россияне штурмуют малыми группами на Запорожском направлении. Нацгвардейцы показали, как останавливают атаки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.
Как отметил командующий, оккупанты на Запорожском направлении используют тактику малых групп. Российские штурмовики пытаются зайти в серую зону.
Малые группы врага "встречают" пилоты FPV-дронов и снайперы.
На видео показана боевая работа бойцов 6 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА". Защитники постоянно держат под огневым контролем позиции захватчиков.
Ситуация на фронте
Напомним, в последнее время оккупанты усилили атаки на фронте. Россия сосредоточилась на Донецкой области, а основными направлениями наступления являются Авдеевский и район Часового Яра. Как отмечала британская разведка, в апреле возле Часового Яра на 200% увеличилось количество атак оккупантов.
При этом на других участках фронта также продолжаются бои, в частности, на Запорожском, Херсонском и Купянском направлениях.
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