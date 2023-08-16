Нацгвардійці під Бахмутом знищили російський комплекс спостереження "Муром-М" (відео)

"Був "Муром-М" і вже немає. Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс", - написав Клименко під відео.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що Міноборони Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати своїх військ.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже понад 255 тисяч російських загарбників. За останню добу ліквідовано 650 окупантів, а також десятки одиниць техніки ворога.