Нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" (видео)

"Был "Муром-М" и уже нет. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" на Бахмутском направлении уничтожила очередной российский наблюдательный комплекс", - написал Клименко под видео.

Потери России в Украине

Напомним, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери своих войск.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже более 255 тысяч российских захватчиков. За последние сутки ликвидировано 650 оккупантов, а также десятки единиц техники врага.