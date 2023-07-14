Нацгвардійці у лісі під Кремінною спалили склад, траншеї та бліндажі окупантів

Він зазначив, що нацгвардійці продовжують стримувати окупаційні війська на Куп'янському та Лиманському напрямках фронту.

"За минулий тиждень по підрозділах Нацгвардії на зазначених напрямках окупанти сім разів застосовували авіацію та понад 540 разів танки, ствольну та реактивну артилерію", - зазначив полковник.

Він повідомив, що у Серебрянському лісництві ініціатива та уміла координація дій операторів безпілотників, мінометників та гранатометників сприяла успішному виконанню бойових завдань.

"Так, наприклад 7 липня мінометна батарея 7-ї бригади здійснила вогневий наліт на позиції противника власноруч удосконаленими мінами. В результаті ураження був підпалений склад майна та паливно-мастильних матеріалів противника. При спробі погасити пожежу по противнику здійснювався вогневий вплив", - додав Уршалович.

За його словами, в результаті вогонь перекинувся на траншеї та бліндажі загарбників, росіяни зазнали втрат як у матеріальних засобах, так і в озброєнні та особовому складі.

Бої на Лимано-Куп'янському напрямку

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти не покидають можливості прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Останніми тижнями бої на Лимано-Куп'янському напрямку знову активізувалися.

Також аналітики ISW проаналізували геолокаційні кадри російських окупантів, які свідчать, що ті просунулися на схід від Котлярівки у Харківській області.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що на вказаному напрямку не спостерігається значного загострення, хоча тривають інтенсивні бої.

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